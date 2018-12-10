Рекламное агентство PIXEL

Рекламное агентство «PIXEL» - это компания, которая имеет многолетний опыт работы в отрасли наружной рекламы. У нас команда из лучших специалистов по созданию наружной рекламы, современное оборудование и качественные материалы. Предлагаем разместить информацию о вас в любом формате: билборды, видеоролики, календари, вывески, буклеты или визитки.

У нас налажен процесс сотрудничества с клиентами, и результаты приложенных нами усилий, не заставят себя долго ждать. Вы можете заказать наружную рекламу в городах Егорьевск, Воскресенск, Коломна, Орехово-зуево, Шатура по доступным ценам.

Рекламное агентство «PIXEL» практикует индивидуальный подход к работе с каждым клиентом. Мы не используем стандартные шаблоны, однотипные дизайны или один прайс на всех. Менеджеры нашей компании всегда готовы пойти вам на встречу и пересчитать стоимость заказа рекламы у нас.

Какие преимущества наружной рекламы?

Многие годы наружная реклама в городах: Егорьевск, Воскресенск, Коломна, Орехово-зуево, Шатура и других пользуется спросом и приносит клиентам ошеломительные результаты. Почему наружная реклама – это круто?

Продвижение бренда или товара. Макеты рекламы стильные, яркие и запоминающиеся. Наружная реклама размещается в местах большого скопления людей. Водителям, пешеходам, ожидающим свой транспорт гражданам не избежать контакта с рекламой, и она привлекает их внимание. Наружная реклама работает круглосуточно, в любое время года и погоду.

Рекламное агентство «PIXEL» имеет собственное производство и лучших, высококвалифицированных специалистов, которые готовы реализовать все ваши пожелания на нашем дорогостоящем оборудовании.

Каждый день мы проводим анализ конкурентов, изучаем новую информацию в рекламной отрасли с целью улучшить эффективность нашей рекламы и приносить клиентам больше пользы.

Почему стоит выбрать рекламное агентство «PIXEL»?

Простой вопрос, на который и столь простой ответ: мы – это идеальное соотношение цены и качества. С нами очень легко связаться, достаточно позвонить консультантам по телефону +7 (985) 750-27-05 или заполнить форму для обратной связи, и уже в течение 5-ти минут менеджеры перезвонят вам.

Сотрудничество с нами – это выгодно, потому что:

Мы нацелены на результат. Нам важно создавать эффективную рекламу, которая будет выполнять свои задачи: рассказывать о бренде, создавая имидж или приводить покупателей и клиентов. У нас доступная стоимость изготовления и размещения наружной рекламы. Всегда готовы пересмотреть прайс на создание рекламы для вас. Также, вы можете самостоятельно на сайте воспользоваться калькулятором «Рассчитать стоимость» и узнать приблизительную цифру. БЕСПЛАТНО замер и консультация специалистами. Индивидуальный подход к работе с каждым клиентом, анализ целей и задач рекламы. В своей работе мы используем дорогостоящее оборудование, качественные материалы, чтобы создавать лучшую наружную рекламу.

Предлагаем на главной странице ознакомиться с нашими работами. Размещены фотографии последних проектов по созданию рекламы. Мы дорожим своей репутацией и гордимся тем, что нас выбирают лучшие.

Если вы хотите заказать наружную рекламу в Егорьевске, Воскресенске, Коломне, Орехово-зуево, Шатура звоните к нам уже сейчас, и мы гарантируем, что вас порадуют как результаты рекламы, так и сотрудничество с нашим рекламным агентством PIXEL.